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Konaklı'da vites boştayken yokuş çıkan 300 metrelik gizemli yol turizme aday

Erzurum Konaklı yakınlarında keşfedilen yaklaşık 300 metrelik yolda, motor kapalı ve vites boştayken araçlar yokuş yukarı ilerliyor; bölge turizme aday.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Konaklı'da vites boştayken yokuş çıkan 300 metrelik gizemli yol turizme aday

Konaklı'da keşif:

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yakınlarında, Konaklı Kayak Merkezi yolunda yer alan yaklaşık 300 metrelik bir yol, ilginç davranışıyla dikkat çekti. Saha çalışması yürüten ekip, motoru kapalı ve vitesi boşa alınmış araçların yokuş yukarı doğru hareket ettiğini gözlemledi.

Saha denemeleri ve gözlemler:

Olay, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki yolda emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ve araştırmacı-yazar Taner Özdemir tarafından fark edildi. İkili, çalışmaları sırasında durdukları aracın motoru kapalı ve vitesi boşa alındığı halde kendiliğinden hareket ettiğini gördü. Aynı nokta araçla farklı noktalardan tekrar tekrar denenince, aracın düz zannedilen bir yerden yokuşa doğru ilerlediği ve denemelerde saatte 60 kilometreye kadar hız yaptığı kaydedildi.

Deneyler yalnızca kara aracıyla sınırlı kalmadı; ekip aynı yerde drone ile de test gerçekleştirdi ve araç deneylerini görsel olarak destekledi. Gözlemler, yolun sürücüler ve ziyaretçiler tarafından algılanan eğimine karşın araçların yukarı doğru ilerliyormuş gibi göründüğünü doğruladı.

Benzerlikler ve turistik potansiyel:

Konaklı'daki bu yol, Erzurum'da daha önce bilinen ve Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi güzergahında yer alan yaklaşık 200 metrelik gizemli yola benzerlik gösteriyor. Her iki nokta da motor kapalı ve vitesi boştayken araçların yokuş yukarı gidiyormuş izlenimi veren alanlar olarak şehirde merak uyandırıyor.

Gürsoy Solmaz, keşfi turizm açısından olumlu değerlendirdiğini belirterek bölgenin ziyaretçilere yeni bir deneyim sunabileceğini söyledi. Taner Özdemir de saha çalışması sırasında yolu fark ettiklerini, denemeleri tekrar ederek bölgeyi Abdurrahman Gazi yoluna alternatif bir nokta olarak ortaya koyduklarını ifade etti ve merak edenleri Konaklı'ya davet etti.

Yerel yetkililer veya resmi kaynaklardan bir açıklama habere yansıtılmadı; keşif, saha çalışması yapan iki isim tarafından yapılan denemeler ve gözlemler temel alınarak kamuoyuna aktarıldı. Bölgede benzer doğa ve algı temelli gizemli yolların ilgi çektiği biliniyor ve Konaklı'daki bulgu şehirdeki turistik noktalara yeni bir alternatif olarak eklenmiş durumda.

Erzurum&#039;da bir gizemli yol daha: Araçlar vites boştayken yokuş yukarı gidiyor

Erzurum'da bir gizemli yol daha: Araçlar vites boştayken yokuş yukarı gidiyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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