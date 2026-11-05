Konak'ta estetik ameliyat sonrası uzman hekimin yaşamını yitirmesi

estetik operasyonun ardından uzman doktor hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesi'nde yüz germe ameliyatı olmak üzere opere edilen Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, ameliyattan bir gün sonra yaşamını yitirdi. Operasyonun genel anestezi altında Prof. Dr. U.B. tarafından yapıldığı, iddiaya göre ameliyatın 11 saat sürdüğü bildirildi.

ameliyat ve müdahale süreci:

Ameliyatın ardından doktorun kalbinin durduğu tespit edildi. Hastanedeki sağlık ekibinin uzun süreli kalp masajı ve diğer müdahalelerine karşın Dr. Emine Yılmaz kurtarılamadı ve yoğun bakım servisine kaldırıldı. Vefatın ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

soruşturma ve kurumsal durum:

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. U.B.'nin hastane ile uzaktan anlaşmalı çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili hastane kayıtları ve işlem detaylarını kapsayan resmî soruşturma başlatıldı. Hekimin eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktoru olduğu kaydedildi.

YÜZ GERDİRME AMELİYATI OLAN UZM. DR. EMİNE YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ