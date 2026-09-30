Konak'ta güvenlik kamerası kaydetti: köpeğini tekmeleyip tasmayla süren kişi gözaltında

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişinin sahibi olduğu köpeğe yönelik şiddet anları sokak kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından emniyet birimleri harekete geçti ve olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayın meydana geliş şekli:

Olay, 25 Eylül günü saat 04.20 sıralarında, Sakarya Mahallesi 821 Sokak üzerinde kaydedildi. Yolda yürüyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle Terrier cinsi köpeğe tekme atmış ve köpeği boynundaki tasmayla zorla sürüklemişti. Bu anlar, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Soruşturma ve gözaltı:

Görüntülerin incelenmesi sonucu, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın S.Ö. (35) olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis tarafından dün gözaltına alındı. Olayda mağdur olan köpek muhafaza altına alınırken, S.Ö. hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor; yetkili birimler, görüntüler üzerinden yürütülen incelemeyi sürdürüyor ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışıyor.

YAŞANANLAR SOKAKTA BULUNAN BİR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLMİŞTİ. (ARŞİV)