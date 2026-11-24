Olayın gelişimi:

İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre çift şeritli yolda park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansın sürücüsü yolun açılması için korna çaldı. Bu uyarı üzerine yolda bulunan kişilerle sürücü arasında tartışma yaşandı.

Tarafların ilk tartışmanın ardından bölgeden ayrıldığı, ancak yaklaşık 10 dakika sonra aynı kişilerin ambulansla yeniden karşılaştığı öne sürüldü. Yeniden vakaya gitmek üzere yola çıkan ambulansın Hürriyet Bulvarı'nda kırmızı ışıkta beklediği sırada olayın tırmanarak saldırıya dönüştüğü bildirildi.

Kırmızı ışıkta cam kırma ve darp iddiası:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, daha önce tartışma yaşandığı belirtilen kişiler ambulansın yanına gelerek aracın camını kırdı. Saldırganların ambulans sürücüsüne fiziksel müdahalede bulunduğu; görevli sağlık personeline de defalarca darbe vurulduğu iddia edildi. Olayda ambulansın camı zarar görürken, ekipteki sağlık çalışanlarının hedef alındığı belirtiliyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kayda yansıyan görüntülerde ambulansın kırmızı ışıkta beklediği sırada bir kişinin ambulansın camına yumruk attığı, ardından iş yerinden koşarak gelen bir diğer kişinin de araca doğru yöneldiği ve saldırı gerçekleştirdiği görülüyor. Görüntüler, saldırının kısa sürede yoğunlaştığını ve birden fazla kişinin müdahil olduğunu ortaya koyuyor.

Yetkililer veya olay taraflarından resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır; aktarılanlar şu an için iddia niteliğindedir. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve detayların yetkili mercilerce değerlendirildiği bildirildi.

Önemli not: Haber, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanığı aktarımlarına dayanmaktadır; saldırıyla ilgili kesinleşmiş adli veya idari işlemler haberde belirtilmemiştir.

AMBULANSIN YENİDEN VAKAYA ÇIKTIĞI SIRADA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARACA SALDIRAN ŞAHISLAR, AMBULANSIN CAMINI KIRARAK SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ; SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.