Konak'ta uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik soruşturma kapsamında iki şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda hakkında işlem yapılan isimler H.U. (50) ve M.A. (49) olarak kaydedildi.

operasyonun detayları:

Dün saat 21.10 sıralarında Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda suç unsuruna rastlandığı bildirildi.

ele geçirilenler:

Aramalarda 1 kilo 228 gram bonzai, bin 590 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 905 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler delil olarak kayda alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ARAMALARDA 1 KİLO 228 GRAM BONZAİ, BİN 590 ADET SENTETİK ECZA VE RUHSATSIZ POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.