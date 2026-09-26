Kongolu öğrenci, avukatının cenazesinde gözyaşlarıyla veda etti

Antalya’da insan hakları davalarıyla tanınan Avukat Ahmet Çevik (43), oturduğu evde ölü bulunarak hayatını kaybetti. Kalp krizi şüphesiyle değerlendirilen ölümünün ardından, cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Antalya Barosu'nda düzenlenen törene çok sayıda meslektaşı ve seveni katıldı.

Cenaze töreninde duygusal anlar:

Tören sırasında dikkat çeken bir an, yıllar önce Çevik'in hukuki desteğiyle Türkiye'de kalma hakkı kazanan yabancı uyruklu bir kadının gözyaşlarına boğulmasıydı. İsmi Marleen Missoni olarak öğrenilen kadın, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenci olduğu dönemde part-time çalıştığı için sınır dışı edilme tehlikesiyle karşılaşmıştı.

Marleen, yollarının yaklaşık 6 yıl önce kesiştiğini ve o dönemde kaçak çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını anlattı. Çevik'in müdahalesiyle açılan dava sonucunda lehlerine karar çıktığını belirten Marleen, 'Benim oturma iznim vardı, ama çalışma iznim yoktu. Çalışırken polisler beni kaçak çalıştığım için yakaladı... Onun sayesinde Türkiye'de kalabildim,' diyerek duygularını dile getirdi.

Mahkeme kararı ve uzun dönemdeki etkisi:

Çevik'in başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, 'öğrenim görmek için ülkemizde bulunan yabancı öğrenciler, geçici işlerde çalışabilir' şeklinde yorumlanarak uygulamada değişikliklere yol açtı. Bu yorumun, yabancı öğrencilerin eğitimleri süresince yarı zamanlı çalışabilmelerinin önünü açtığı belirtildi.

Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner ve meslektaşları, tören sırasında Çevik'in hem mesleki hem de insan hakları alanındaki çalışmalarını vurguladı. Genç avukatın kazandığı davaların, benzer durumdaki öğrenciler açısından kalıcı etkileri olduğu törene katılanlar tarafından defalarca dile getirildi.

Marleen gibi yarar görenlerin duygusal veda anları, Çevik'in meslek hayatında bıraktığı etkinin ve insanlara dokunan hukuk pratiğinin bir göstergesi olarak öne çıktı.

MARLEEN MİSSONİ