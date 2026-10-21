Konserdeki ölümler bağımlılık uyarısını güçlendirdi: Unreal x Jeton vakası toplum sağlığını tehdit ediyor

Unreal x Jeton konserinde yaşananlar

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde üç kişinin fenalaşması sonucu 2’si vefat etti, bir kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, olayda kişilerin farklı uyuşturucu maddeler kullandığını açıkladı. Olayın ardından uzmanlar bağımlılığın bireysel olduğu kadar toplumsal boyutuna ilişkin uyarılarını yineledi.

Uzman uyarıları: bağımlılık neden ciddi bir tehdit oluşturuyor:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Hamdi Örüm, bağımlılığın "bir maddeyi ya da bir davranışı zararlarını görmemize rağmen kontrol etmekte güçlük çekmemiz" olarak tanımlandığını belirtti. Örüm, madde kullanımının kişide, ailede ve sosyokültürel çevrede kalıcı yıkımlara yol açabileceğini vurgulayarak, metamfetaminin bazı kullananlarda psikotik, şizofreni benzeri tablolar oluşturabildiğini ve bunun geri dönüşsüz olabileceğini ifade etti.

Örüm, maddeye başlangıcın çok sebepli olduğunu; kişisel, ekonomik ve ailevi sorunların, bir kaçış yolu olarak madde kullanımına itebileceğini, bunun ise sorunları artıran bir kısır döngü yarattığını söyledi. Bu döngüyü kırmada toplumun ve ailenin rolüne dikkat çekti.

Başlangıç ve tedavi sürecine ilişkin tespitler:

Uzmanlar arasında yaygın görülen bir başlangıç gerekçesi olarak "bir kereden bir şey olmaz" yaklaşımı öne çıkıyor. Örüm, bu sözün çoğunlukla maddeyi satan kişiler tarafından yeni kullanıcıları yönlendirmek için kullanıldığına dikkat çekti ve madde kullanımının aile ilişkilerinde, iş yaşamında, ruhsal ve bedensel sağlıkta derin bozulmalara yol açtığını belirtti.

Bağımlılıktan kurtulmak için kişinin önce motive olması gerektiğini söyleyen Örüm, zorla getirilen veya motive olmayan kişilerin tedavi başarısının daha düşük olduğunu kaydetti. Tedavi sürecinde ailenin suçlayıcı değil destekleyici tutum almasının önemine vurgu yaptı ve sağlık kuruluşlarında verilecek uygun yoksunluk tedavilerinin süreci kolaylaştırdığını anlattı.

Tedavi bileşenleri ve toplumun rolü:

Örüm, madde bağımlılığı tedavisinin birden fazla bileşenden oluştuğunu söyledi: ilaç tedavisi, psikoterapi, aile ve sosyal desteğin artırılması, iş hayatının düzenlenmesi, meşgale kazandırma ve hobiler (spor, müzik gibi) tedavinin temel unsurları arasında yer alıyor. Tedavi hastanın durumuna göre ayaktan, yatarak veya her ikisinin kombinasyonu şeklinde uygulanabiliyor.

Liv Hospital Ulus Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Kenan Temiz ise yoksunluk belirtilerinin bedensel ve ruhsal boyutlarını hatırlatarak, aile ve yakın çevrenin nasıl davranması gerektiğini öğrenmesinin kritik olduğunu ifade etti. Temiz, yardım aramanın utanılacak bir durum olmadığını; devlet hastanelerinde AMATEM merkezleri ve özel sektörde madde tedavi kliniklerinin bulunduğunu hatırlattı.

Temiz ayrıca toplumun ve ailelerin yaptığı iki büyük yanlıştan söz etti: birincisi kişiyi aşırı eleştirip dışlamak, ikincisi ise ailelerin gizleme eğilimiyle arkasını toparlayarak sorunu sürdürülebilir hale getirmesi. Bu tutumların, madde kullanan kişinin yardım almasını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Uzmanlar, konser gibi kitlesel etkinliklerde yaşanan olguların bağımlılığın yaygınlığını ve olası sonuçlarını görünür kıldığını, çözümün ise bireysel motivasyon, sağlık kurumlarına yönlendirme, aile desteği ve toplum temelli önlemlerden geçtiğini vurguladı. Olay, hem sağlık sisteminin hem de toplumsal desteğin önemini yeniden gündeme taşıdı.

UZM. DR. KENAN TEMİZ