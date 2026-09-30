Konserve kutusuna sıkışan kedi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, yardım için itfaiye ekiplerini aradı.

olayın gelişimi:

Bölgeye gelen ekipler, kedinin kutunun içinde sıkıştığını tespit etti. Hayvana zarar vermemek amacıyla ekipler kontrollü bir çalışma başlattı ve konserve kutusunu dikkatle kestiler.

kurtarma çalışması ve sonuç:

Kısa süren müdahalenin ardından kedi serbest bırakıldı; özgürlüğüne kavuşunca koşarak uzaklaştı. Olay, ekiplerin hızlı ve özenli müdahalesinin küçük bir canı kurtardığını gösterdi.

KAYSERİ'DE KAFASINI KONSERVE KUTUSUNA SIKIŞTIRAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.