Kontağı çevrildi, kaputtan alevler yükseldi: Kozlu'da otomobil hurdaya döndü

Olayın gelişimi:

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Bahar Sokak üzerinde park halindeki 06 BJ 3418 plakalı otomobil, sürücüsünün aracı çalıştırmak için kontağı çevirdiği sırada kaput kısmından alevler yükseldi.

Sürücünün ilk müdahalesi:

Sürücü yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı fakat çabalar sonuç vermeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerinden yapılan bildirime göre alevler kısa sürede yayıldı.

İtfaiye müdahalesi ve hasar:

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü; ancak otomobil müdahale öncesinde büyük ölçüde hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

KOZLU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALIŞTIRMAK İÇİN KONTAĞI ÇEVİRDİĞİ SIRADA ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ