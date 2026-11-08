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Kontağı çevrildi, kaputtan alevler yükseldi: Kozlu'da otomobil hurdaya döndü

Kozlu'da park halindeki 06 BJ 3418 plakalı otomobil, sürücünün kontağı çevirmesiyle kaputundan alev aldı; müdahale yetersiz kalınca itfaiye aracı tamamen kullanılamaz hale getirdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontağı çevrildi, kaputtan alevler yükseldi: Kozlu'da otomobil hurdaya döndü

Olayın gelişimi:

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Bahar Sokak üzerinde park halindeki 06 BJ 3418 plakalı otomobil, sürücüsünün aracı çalıştırmak için kontağı çevirdiği sırada kaput kısmından alevler yükseldi.

Sürücünün ilk müdahalesi:

Sürücü yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı fakat çabalar sonuç vermeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerinden yapılan bildirime göre alevler kısa sürede yayıldı.

İtfaiye müdahalesi ve hasar:

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü; ancak otomobil müdahale öncesinde büyük ölçüde hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

KOZLU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALIŞTIRMAK İÇİN KONTAĞI ÇEVİRDİĞİ SIRADA ALEV ALAN OTOMOBİL...

KOZLU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN ÇALIŞTIRMAK İÇİN KONTAĞI ÇEVİRDİĞİ SIRADA ALEV ALAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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