Konteyner kentlerde kalan can dostlara Adıyaman Belediyesi'nden mama ve su desteği

Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarına düzenli besin ve su desteği sağlıyor

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan konteyner kentlerin tahliye edilmesiyle birlikte mama ve suya ulaşımı azalan sokak hayvanları için kapsamlı bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri, özellikle K-19 Konteyner Kenti gibi belirlenen noktalara mama ve su kapları yerleştirdi.

yerleştirme ve saha çalışması:

Çalışmalar, Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Ekipler, konteyner kentlerde bulunan noktalarda kapların düzenli olarak temizlenmesi ve doluluk durumlarının kontrol edilmesi gibi rutin bakım işlemlerini yapıyor; ihtiyaç halinde mama ve temiz su takviyesi sağlanıyor.

devamlılık ve belediye açıklaması:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sıcak havalarda su ve besine erişimin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Konteyner kentlerimiz büyük ölçüde tahliye edildi ancak buralarda yaşamını sürdüren can dostlarımız var. Onların yaşamı da bize emanet. Hiçbir canı yalnız ve sahipsiz bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Belediye yetkilileri, uygulamanın yaz boyunca devam edeceğini bildirdi.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, TAHLİYE EDİLEN KONTEYNER KENTLERDE YAŞAMINI SÜRDÜREN SOKAK HAYVANLARININ MAMA VE SU İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATTI.