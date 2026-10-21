Konteynerden çıkan 1915 tarihli sedye Çanakkale'ye bağışlandı

Konteynerdeki keşif:

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan 46 yaşındaki İbrahim Uysal, Muratpaşa ilçesinde çöp dökmeye indiği sırada komşusunun uyarısı üzerine konteynerde bir sedye fark etti. İlk bakışta sıradan bir eşya gibi görünen obje, yakından incelendiğinde kollarında 1915 tarihli kabartma damga, parçalanmış kumaş yüzey, ahşap tutma kolları ve el işçiliğiyle şekillendirilmiş dövme demirden yapılmış detaylar barındırıyordu.

Uysal, sedyenin üzerinde yoğun kan lekeleri olduğunu ve bunun 'üzerinde şehit kanı olabileceği' izlenimini verdiğini söyledi. Bulduğu objenin askeri ve tarihsel değer taşıdığını düşünen Uysal, görsellerini ilgili kurumlara iletmeyi tercih etti.

Tescil ve bağış süreci:

Uysal, sedyenin fotoğraflarını Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na gönderdi. Yapılan ön incelemeler sonucunda yetkililer, yaklaşık 3,5 ay süren araştırma-sonrasında eserin Birinci Dünya Savaşı döneminde kullanılan askeri sedyelerle benzerlik gösterdiğini bildirdi ve sedyenin korunması gerektiğini iletti.

Yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında Uysal, benzer eserlerle karşılaştırma yapıldığını, bazı dünyadaki örneklerle benzerliklerin tartışıldığını aktardı. İnceleme ve tescil sürecinin tamamlanmasının ardından sedye Çanakkale'ye götürülüp resmi olarak müzeye kazandırıldı ve Çanakkale Savaş Müzesi'ndeki koleksiyona dahil edildi.

Bulucunun yorumu ve mahalle bağlamı:

Olayı anlatırken Uysal, 'Askeri, tarihi bir sedyeydi. İki tarafında da 1915 kabartması vardı' diyerek duyduğu şaşkınlığı paylaştı. Mahallesi Muratpaşa'nın tarihî bir yerleşim olduğunu, mübadele döneminde Giritli göçmenlerin yoğunlukta olduğu bir semtte yaşadığını belirterek, sedyenin geçmişinin yerel tarihle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.

Uysal, sözlerini 'Ben çok bir şey yapmadım, sadece vatandaşlık görevimi yaptım. Bu nadide eser tarihe emanet edilmeli diye düşündüm ve sedyeyi Çanakkale Savaş Müzemize bağışladım' ifadeleriyle tamamladı. Bulunan sedyenin üzerinde tespit edilen kan lekelerinin niteliği ve sedyenin hangi olayla ilişkili olduğuna dair nihai değerlendirme, ilgili tarihçiler ile müze uzmanlarının çalışmalarıyla kesinleşecek.

Önemli not: Objeyle ilgili tüm tespitler, bulunan görseller ve yapılan tescil süreci kurum kayıtlarına geçirildi; sedye artık müzenin koruması altında halkın erişimine açıldı.

ANTALYA’DA ZABITA MEMURU İBRAHİM UYSAL, EVİNDEN ÇÖP DÖKMEYE İNDİĞİNDE KONTEYNERDE ÜZERİNDE 1915 TARİHLİ DAMGA BULUNAN ASKERİ BİR SEDYE BULDU.