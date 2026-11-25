operasyon ve ele geçirilenler:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.T. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, delil incelemeleri ve soruşturma işlemlerinin emniyet birimlerince sürdürüldüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN DURDURULAN BİR OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA 2 BİN 513 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.