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Kontrolden çıkan çekici Arifiye'de akaryakıt istasyonuna girerek zincirleme kazaya yol açtı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde kontrolden çıkan çekici, bir otomobil, polis ekibi aracına ve park halindeki çekiciye çarptı; sürücü İsa Himmetoğlu öldü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kontrolden çıkan çekici Arifiye'de akaryakıt istasyonuna girerek zincirleme kazaya yol açtı

Sakarya'da zincirleme kaza:

Olay, gece saatlerinde Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi D-650 kara yolu Sakarya istikameti üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İsa Himmetoğlu (43) idaresindeki çekici kontrollü bir şekilde ilerleyemeyip kontrolden çıktı ve zincirleme bir kazaya neden oldu.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Çekicinin ilk olarak mühendis Y.P. (28) yönetimindeki otomobile çarptığı bildirildi. Bu ilk çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girerek burada radar uygulaması yapan Bölge Trafik Polis Kısım Amirliği'ne ait ekip otosuna ve yakıt almak için park halinde bekleyen başka bir çekiciye çarparak durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çekici sürücüsü İsa Himmetoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Himmetoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan diğer sürücüler veya ekipteki personel hakkında kaynaklarda ek bir yaralanma bilgisi yer almadı. Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; kazanın seyri ve olası ihmal veya teknik arızaların olup olmadığı araştırılıyor.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SAKARYA&#039;DA KONTROLDEN ÇIKAN ÇEKİCİ, OTOMOBİL VE POLİS OTOSU OLMAK ÜZERE 3 ARACA ÇARPARAK...

SAKARYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN ÇEKİCİ, OTOMOBİL VE POLİS OTOSU OLMAK ÜZERE 3 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ. MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME KAZADA AĞIR YARALANAN ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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