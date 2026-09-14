Kontrolden çıkan minibüs kafenin önüne daldı, müşteri ölümden saniyelerle kurtuldu

Manavgat'ta minibüsün kafeye girmesi sonucu müşteri yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir teknik servis minibüsünün kontrolden çıkıp kaldırıma çıkarak bir kafeye girmesi sonucu bir kadın yaralandı. Olay, Yunus Emre Caddesi üzerindeki Alparslan Türkeş Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Kazada iş yerindeki müşterinin son anda araç altında kalmaktan kurtulması, çevredekileri şoke etti.

Kazanın oluş biçimi:

Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Hanım Caddesi istikametinde seyir halinde olan ve sürücülüğünü Hüseyin B. nin yaptığı 07 BZH 930 plakalı kamyonet, Doğu Garajı yakınlarına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarındaki kafeye girdi. Kafenin önünde oturan iki kişiden Olcay E. adlı kadın, kamyonetin üzerlerine geldiğini fark eder etmez yerinden fırlayarak kaçtı; bu sayede araçla temas etmeden son anda kurtuldu.

Olay yerine müdahale ve güvenlik kamerası kaydı:

İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan Olcay Erdem ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafenin güvenlik kamerası, kazanın meydana geldiği anları anbean kayıt altına aldı. Görüntülerde, müşterinin yanında otururken minibüsün hızla üzerlerine geldiğini fark etmesi ve saniyeler içinde kaçışı yer alıyor; araçla temastan kıl payı kurtuluş açıkça görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ise devam ediyor.

OLAY YERİ