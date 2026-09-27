Kontrolden çıkan otobüs adana'da alt geçit duvarına çarptı: 11 yaralı

Adana'da yolcu otobüsü alt geçit duvarına çarptı

Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak önce tabela direğine, ardından alt geçit duvarına çarptı.

kaza anı ve olay yeri:

Kazayı gerçekleştiren sürücünün ismi henüz öğrenilemedi; sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi. Otobüs çarpmanın etkisiyle alt geçidin duvarına saplanarak durdu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

yaralılar ve müdahale:

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yürüttüğü yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Otobüste toplam 35 yolcu bulunuyordu; sürücü ile birlikte 11 kişi yaralandı ve kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

soruşturma:

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde kazanın nedenine ilişkin net bir tespit olmadığı, yapılacak teknik ve idari araştırmaların ardından daha ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.

ADANA'DA KONTROLDEN ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ ÖNCE TABELA DİREĞİNE ARDINDAN ALT GEÇİT DUVARINA ÇARPTI. KAZADA YARALANAN 11 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI.