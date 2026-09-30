Kontrolden çıkan otomobil Dumlupınar'da yan yattı, 2 kişi yaralandı

İskenderun Dumlupınar mevkiinde araç devrildi

Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil yan yatarak devrildi. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kurtarma ve ilk müdahale:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri, araçta sıkışan yaralıları müdahale ederek çıkardı. Ekipler, kaza alanında ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılara olay yerinde tıbbi destek sağlandı.

Güvenlik önlemleri ve sevk:

Çalışmalar kapsamında çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alındı ve kaza bölgesindeki durum kontrol altına alındı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İSKENDERUN DUMLUPINAR MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.