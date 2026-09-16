Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Bilge Kağan Caddesi'nde meydana gelen kazada, N.Y. idaresindeki 34 BVU 184 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı yola geçti ve park içinde bulunan elektrik direğine çarparak direğin devrilmesine neden oldu.

Kaza nasıl meydana geldi:

Edinilen bilgiye göre sürücünün kontrolünü yitirmesiyle hızını alamayan araç, karşı şeride geçip park edilen direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi ve çevrede kısa süreli güvenlik riski oluştu.

Müdahale ve inceleme:

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralanan olmadığı tespit edildi. Olay yerinde polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı; otomobil çekiciyle kaldırıldı.

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KARŞI YOLA GEÇEREK, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI. DİREĞİN DEVRİLDİĞİ KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.