Kontrolden çıkan otomobil Kayseri'de tramvay durağına çarptı, sürücü yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil tramvay durağına çarparak maddi hasara ve bir yaralanmaya neden oldu. Olayda, çarpılan bölgede yaya bulunmaması olası bir faciayı önledi.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde sürücü H.K.A. yönetimindeki 38 AIP 575 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü H.K.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bölgedeki yapı ve durakta oluşan hasar, kazanın ardından çekici ile yerinden kaldırılan otomobille giderilmek üzere kayıt altına alındı.

soruşturma ve güvenlik kaydı:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi; kayıtlar olayın seyri ve olası sorumluluğun belirlenmesi için delil olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, tramvay durağı çevresindeki güvenlik önlemlerinin ve yaya yoğunluğunun kazanın boyutunu sınırladığını vurguladı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TRAMVAY DURAĞINA ÇARPARKEN, KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI. KAZA ANINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BÖLGEDE YAYALARIN BULUNMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇERKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.