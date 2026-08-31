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Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi

Aksaray'da kontrolden çıkan 68 AAV 677 plakalı otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi; kaza güvenlik kamerasında, sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:39

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi

Olayın genel görünümü

Aksaray İstiklal Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı ve direk devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza sırasında araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı; olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza anı:

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sürücünün hakimiyeti kaybettiği ve aracın refüje çıkarak direğe çarptığı anlar net şekilde görüldü.

Yaralı ve soruşturma:

Sürücü olarak belirtilen Bayram K. (18)'nin kullandığı 68 AAV 677 plakalı otomobildeki ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve tahkikat başlatıldı; kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇIKAN VE...

AKSARAY’DA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE ÇIKAN VE AYDINLATMA DİREĞİ DEVİREN OTOMOBİL KAZASI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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