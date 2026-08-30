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Kontrolden çıkan otomobil takla attı, dört araç zarar gördü

Muratpaşa'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp dört park halindeki araca çarptı; sürücü yaralandı, polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:56

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, dört araç zarar gördü

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, dört araç zarar gördü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak park halindeki dört araca çarptı. Olayda araç sürücüsü yaralandı, park halindeki otomobillerde önemli maddi hasar oluştu.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, gece saatlerinde Fener Mahallesi 1940 Sokak üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, 07 CDE 470 plakalı aracın sürücüsü S. B. E. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sokakta park halinde bulunan dört araca çarptıktan sonra takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasar ve soruşturma:

Kazanın ardından park halindeki araçların sahipleri olay yerine gelerek otomobillerindeki hasarı gördü ve üzgün olduklarını belirtti. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde park halindeki araçlarda birden fazla noktada göçük ve çizikler olduğu görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak hasar tespiti ve kazanın oluş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı; soruşturma çerçevesinde görgü ifadeleri ve deliller değerlendirilecek.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için sürücülerin hız ve dikkat konularında daha özenli olması gerektiğine dikkat çekti. Olay yerinde trafik geçici olarak etkilendi ve ekiplerin çalışmasının ardından yolun açıldığı öğrenildi.

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA...

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATARAK PARK HALİNDEKİ 4 ARACA ÇARPTI. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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