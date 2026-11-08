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Kontrolden çıkan ticari araç üst geçit ayağına saplandı, iki kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te lastiği patlayan hafif ticari aracın üst geçit ayağına çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kontrolden çıkan ticari araç üst geçit ayağına saplandı, iki kişi yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk müdahale ve olayın kısa özeti:

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpek Yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halindeyken lastiği patlayan 06 AS 0359 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak üst geçit ayağına saplandı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Halil Vurucu (31) ile Adem Yılgın (33) yaşamını yitirirken, araçtaki diğer iki kişi ağır yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

cenazelerin teslimi ve defin bilgileri:

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen işlemler tamamlandıktan sonra hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerden Halil Vurucu'nun Şehitkamil kırsalındaki Atabek Mahallesi'nde, Adem Yılgın'ın ise Şehitkamil kırsalındaki Karahüyük Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

soruşturma ve sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler:

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde ilk belirlemelere göre lastik patlamasının kazanın temel nedeni olduğu yönünde iddialar bulunuyor; kesin sebep yapılacak incelemelerle belirlenecek. Yaralılardan birinin yoğun bakımda bulunduğu ve sağlık durumunun kritik olduğu aktarılıyor.

Yetkililer, bölgede trafik güvenliğine ilişkin denetimlerin ve olayla ilgili teknik incelemenin sürdüğünü açıkladı.

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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