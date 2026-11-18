kaza anı ve araçların durumu:

Bitlis’in Tatvan ilçesi Tatvan-Van D-300 kara yolu Koyluca köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yağışlı hava nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Rasoul Abbasifard (42) idaresindeki İran plakalı tır karşı şeride geçti ve Ali Polat (42) yönetimindeki Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Olayda toplam 10 yolcu yaralanarak tedavi altına alındı.

görüntüler ve sürücü dikkati:

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda kontrolden çıkan tırın aniden karşı şeride yöneldiği, otobüs şoförünün durumu fark ederek manevra yaptığı ve böylece daha ağır bir çarpışma ile olası can kaybının önlendiği görüldü. Görüntüler, sürücü refleksinin ve dikkatinin kazazedelerin ağır yaralanmasını engellemede belirleyici olduğunu gösteriyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma ve yaralılara yapılan ilk müdahalelerin sürdüğünü bildirdi. Bölgedeki yağışlı hava ve kaygan zemin koşullarının trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu bir kez daha ortaya çıktı; uzmanlar sürücüleri hız ve takip mesafesine dikkat etmeye çağırıyor.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 10 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.