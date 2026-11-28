Kaza anı ve yer:

Kaza, Karaman Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerindeki kontrolsüz bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. (16) idaresindeki 70 ADC 998 plakalı motosiklet ile Mehmet A. yönetimindeki 60 AH 355 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrularak karşı şeride sürüklendi ve sürücü çarpışmanın etkisiyle yol ortasına fırladı. Olayın yaşandığı noktada kavşağın kontrolsüz olması dikkat çekti.

Görüntü ve müdahale:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpışması, motosikletin sürüklenmesi ve sürücünün yola fırladığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı; incelemelerin tamamlanmasının ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Tahkikat:

Kazada yaralanan sürücünün durumu hakkında ileriye dönük açıklama yapılmadı. Olayla ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı ve kaza görüntüleri delil olarak inceleniyor.

Karaman’da otomobille çarpışan motosikletli çocuk yol ortasına fırladı: Kaza kamerada