Kontrolsüz kavşakta çarpışma: 4 aylık bebek dahil 6 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Karaman'da, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri, Ayşe N. (32) idaresindeki 06 TFT 60 plakalı Nissan, diğeri ise İbrahim S. (32) yönetimindeki 68 AGJ 544 plakalı Fiat marka otomobildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan yolcular yaralandı.

Yaralıların durumu:

Sürücü Ayşe N. ile aynı araçta bulunan F.G. (32), A.Ö.G. (6) ve H.B.N. (8) yaralandı. Diğer araçta bulunan Ş.S. (2) ile 4 aylık A.S. isimli bebek de kazada yaralananlar arasındaydı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. Olay, kontrolsüz kavşaklarda oluşan çarpışmaların yol açtığı riskleri hatırlatırken, sürücülerin kavşaklarda dikkat ve hız kontrolüne önem vermesi gerektiği tekrar gündeme geldi.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ARALARINDA ÇOCUKLARIN VE 4 AYLIK BİR BEBEĞİN DE BULUNDUĞU 6 KİŞİ YARALANDI.