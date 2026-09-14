Kontrolsüz kavşakta çarpışma: iki yolcu yaralandı

Karaman'da Trafik Kazası

Karaman'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Hisar Mahallesi 451. Sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta gerçekleşti.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Serdar G. yönetimindeki 70 M 0091 plakalı yolcu minibüsü ile Süleyman E. idaresindeki 70 EL 323 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin yakıt deposu delindi ve araçlarda hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak bölgeye gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı iki yolcu, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme ve tahkikat başlattı; kaza nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

KARAMAN'DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.