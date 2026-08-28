Kontrolü kaybeden İETT otobüsü Zeytinburnu sahil yolunda yoldan çıktı

Olayın özeti:

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, Zeytinburnu Sahil Yolu üzerinde bir İETT otobüsü kaza yaptı. Otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak kaza meydana geldi.

Kaza anı ve araç durumu:

Kaza, sürücünün kontrolü yitirmesiyle başlayan ve otobüsün yol dışına taşmasıyla sonuçlanan bir gelişme olarak kayda geçti. Olayla ilgili paylaşılan bilgiler, kazanın yoldan çıkma biçiminde gerçekleştiğini gösteriyor.

Yer ve olayın doğası:

Olayın meydana geldiği nokta Zeytinburnu Sahil Yolu olarak belirtilmiştir; kazanın otobüsün yoldan çıkarak kaza yapması şeklinde gerçekleştiği açıkça ifade edilmiştir. Kazanın nedenine ilişkin verilen bilgi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğidir.

Zeytinburnu Sahil Yolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı