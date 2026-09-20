Konuk mahallesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattin için ekipler seferber oldu

Derik'te kaybolan çocuk için arama çalışması sürüyor

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde dün evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Selahattin Karayel (13) için arama çalışması başlatıldı. Ailenin ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve çalışmalar mahalle ile çevresinde yoğunlaştırıldı.

olayın yaşandığı saat ve yer:

Edinilen bilgiye göre Selahattin Karayel, dün saat 14.00 sıralarında evinden ayrıldı. Bir süre sonra kendisine ulaşılamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

arama çalışmasının yürütülüşü ve çağrı:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri ile mahalle sakinlerinin katılımıyla arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler ve vatandaşlar, mahalle içi ile çevre alanlarda koordineli bir şekilde tarama yapmaya devam ediyor. Selahattin Karayel'i gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olanların jandarma ya da en yakın güvenlik birimine bilgi vermesi istendi. Arama çalışmalarının sürdüğü ve bulunması için çabaların devam ettiği bildirildi.

MARDİN’DE 13 YAŞINDAKİ SELAHATTİN KARAYEL İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI