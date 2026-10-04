Konuralp eds mevkisinde çarpışma: yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı

Konuralp eds mevkisinde çarpışma

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Düzce istikametine seyir halinde olan 07 BYP 481 plakalı motosikleti İsa P. idaresindeki motosiklet, Konuralp EDS mevkisinde yaya olarak bulunan İbrahim Gürdal'a çarptı.

Kaza ve ilk müdahale:

Çarpmanın şiddetiyle her iki taraf da ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalelere rağmen İbrahim Gürdal kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsa P. ise olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Acı haberi alan Gürdal'ın yakınları da kısa sürede kaza yerine geldi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı; trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri ve cumhuriyet savcılığının yürüttüğü inceleme başlatıldı.

DÜZCE’NİN KONURALP BÖLGESİ EDS MEVKİİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI İBRAHİM GÜRDAL HAYATINI KAYBEDERKEN, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ İSA P. AĞIR YARALANDI.