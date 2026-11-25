Jeoradar çalışması tamamlandı:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Konuralp’te inşa edilmesi planlanan müze ve cami projesi için saha araştırmaları değerlendirildi. Proje alanı olarak belirlenen üçüncü derece sit niteliğindeki 10 bin metrekarelik bölgede yerin 5 ve 10 metre derinliklerine kadar yapılan jeoradar ölçümleri tamamlandı ve ilgili raporlar kurum temsilcileriyle paylaşıldı.

Araştırmanın kapsamı ve bulgular:

Çalışmalar, SRC Mühendislik firması tarafından, Jeofizik Mühendisi Tayfun Özdemir ve uzman ekibinin sahadaki ölçümleriyle yürütüldü. Toplantıya Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu temsilcileri ve Düzce Belediyesi ilgili müdürlükleri katıldı. Proje alanı kısımlara ayrılarak birkaç farklı noktadan yapılan jeoradar taramalarında, yer altında farklı yapı ve dolguların varlığına işaret eden veriler elde edildi.

Ölçümlerin yoğunlaştığı noktalar arasında mevcut Aile Sağlığı Merkezi, Çocuk Parkı, Çay Bahçesi ve şimdiki Konuralp Müzesi alanı bulunuyor. Raporlarda tespit edilen yapılaşma ve dolguların arkeolojik değer taşıyıp taşımadığı, yapılacak arkeolog değerlendirmeleriyle kesinleştirilecek.

Başkan Özlü'nün yaklaşımı ve sonraki adımlar:

Toplantıda raporları inceleyen Başkan Özlü, projenin uygulama aşamasına geçilmeden önce her ihtimale karşı tedbirli davranılacağını vurguladı. Özlü, çalışmanın şartnamesinin titizlikle hazırlandığını ve bu sayede ekiplerin hızlı ve detaylı ölçümler gerçekleştirdiğini belirtti. İlk raporlara göre bölgede tarihi eser olma ihtimali yüksek olduğundan temkinli hareket edileceği ifade edildi.

Özlü, kazıların müze gözetiminde, tıpkı Antik Tiyatro örneğinde olduğu gibi yürütülmesini istediklerini, projenin her aşamasında başta Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu olmak üzere ilgili kurumların dahil olacağını söyledi. Ayrıca proje hazırlık süreciyle eş zamanlı kazıların başlatılması ve özel hükümlerin uygulanmasının konuşulacağı belirtildi.

Toplantı notlarına göre Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri cuma günü Düzce’ye gelerek sahada görüşlerde bulunacak. Başkan Özlü, projenin sahiplenileceğini ve Konuralp’e hızla bir müze ve cami kazandırmak için tüm imkânların seferber edileceğini dile getirdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ KONURALP’TE İNŞA EDİLMESİ PLANLANAN MÜZE VE CAMİ PROJESİ İÇİN YAPILAN JEORADAR ARAŞTIRMASI TOPLANTISINDA KURUM TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.