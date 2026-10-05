Konvoydaki zincirleme kaza sonrası başkan Selmanoğlu hastanede yaralıları ziyaret etti

Konvoyda zincirleme kaza

Bugün Elazığ-Bingöl karayolunda, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu tarafından düzenlenen konvoyda zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olayda dört kişi yaralandı; ilk müdahaleyi konvoyda bulunan hekim olan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş yaptı.

Kaza anı ve müdahale:

Yerel ekiplerden edinilen bilgilere göre yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazanın oluş şekli ve nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı; yaralıların tedavileri hastanede sürüyor.

Hastane ziyaretinde iletilen mesajlar:

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Palu programının ardından beraberindeki heyetle hastaneye giderek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarete; milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu ile il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Selmanoğlu, ziyaret sırasında yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek tedavi gören tüm hastalara acil şifa temennisinde bulundu. Heyet, tedavi sürecine ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve yaralı yakınlarıyla görüştü.

AK PARTİ ELAZIĞ İL BAŞKANI SENCER SELMANOĞLU, KONVOYUNDA ZİNCİRLEME KAZA SONUCU YARALANAN VATANDAŞLARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ.