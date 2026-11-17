Kazanın meydana geldiği yer ve araç bilgileri:

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 42 ALD 373 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Araç karşı şeritten şarampole devrildi ve yol kenarındaki bir bahçenin tel örgülerine çarparak yan yattı. Olay yerindeki çarpma ve devrilme nedeniyle araçta hasar oluştu ve yol bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Müdahale, yaralılar ve hastane sevki:

Kazada araç sürücüsü M.B. ile araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kadınlar D.K. ve Z.M. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer yaralıların sağlık durumuyla ilgili ön değerlendirme yaptıklarını bildirdi.

İnceleme ve soruşturma:

Kaza ile ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin tahkikatın sürdüğünü ve olayla ilgili görgü tanıkları ile delillerin değerlendirildiğini açıkladı.

BEYŞEHİR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLİP BİR BAHÇENİN TEL ÖRGÜLERİNE ÇARPTI