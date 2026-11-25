Kamyonet-traktör çarpışması Ereğli'de meydana geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde öğleden sonra saat 15.30 civarında bir kamyonet ile traktöre bağlı pancar yüklü römorkun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olay, Hortu Mahallesi Kuzukuyu Kavşağı yakınlarında, Konya-Adana kara yolu üzerinde kaydedildi.

Kazanın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü İ.A. olan 33 AY 384 plakalı kamyonet, sürücüsü A.Y. olan ve 34 DCE 369 plakalı traktöre takılı pancar yüklü römorka arkadan çarptı. Çarpışma sonucu kamyonet sürücüsü ile araçtaki bir yolcu yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

KAZA YAPAN ARAÇ YOLDAN KALDIRILDI.