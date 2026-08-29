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Konya Hüyük'te kavşak çarpışması: motosikletteki iki kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesindeki kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklette bulunan A.T. ve A.K. yola savrulup yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya Hüyük'te kavşak çarpışması: motosikletteki iki kişi yaralandı

Konya Hüyük'te kavşak çarpışması: motosikletteki iki kişi yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kavşakta seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Kıreli Mahallesi'ndeki trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta gerçekleşti.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, kavşakta seyir halinde olan 42 CEL 74 plakalı otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve üzerinde bulunan A.T. ile A.K. yola savrularak yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

HÜYÜK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

HÜYÜK İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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