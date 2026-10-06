Dolar 49,1713 +0,11%
Euro 55,4059 +0,47%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.630,90 +0,17%
EUR/USD 1,1263 +0,35%
Brent Petrol 101,15 +0,57%
--°

Konya kara yolunda ters yön tehlikesi: dikkati son anda faciayı önledi

Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde ters yönden gelen otomobil ile SUV tipi araç kafa kafaya geldi; sürücünün dikkati büyük bir kazayı önledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:02

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 15:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya kara yolunda ters yön tehlikesi: dikkati son anda faciayı önledi

Olayın gelişimi:

Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresi yakınlarında, ters yönde seyir halinde olan bir otomobil ile Aksaray istikametine giden SUV tipi araç kafa kafaya geldi. Çarpışma anında, kendi şeridinde ve yolunda ilerleyen sürücünün dikkati ve hızlı refleksi sayesinde daha ağır sonuçlar doğabilecek bir kaza önlendi.

Görüntüler ve sürücünün tepkisi:

Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen otomobilin aniden karşı şeride girişi ve iki aracın birbirine doğru yaklaşması yer alıyor; video, sürücünün zamanında müdahalesinin olası bir faciayı engellediğini net şekilde gösteriyor.

Yan etkiler ve dikkat çağrısı:

Olay, ters yönde seyretmenin yol açabileceği riskleri bir kez daha hatırlattı. Yetkililer ve trafik güvenliği uzmanları, özellikle şehirlerarası karayollarında yön işaretlerine uyulması ve ani durumlara karşı dikkatli olunması konusunda sürücüleri uyarıyor. Bu tür görüntüler, sürücü davranışlarının kazaların önlenmesinde kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.

Konya-Aksaray kara yolu üzerindeki benzer vakalarda sürücülerin hız ve dikkat konusunda daha hassas olması gerektiği belirtiliyor; kazanın nedeni ve soruşturmanın ayrıntılarıyla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

KONYA’DA TERS YÖNDEN GELEN OTOMOBİL İLE KENDİ ŞERİDİNDE GİDEN OTOMOBİL KAFA KAFAYA GELDİ....

KONYA’DA TERS YÖNDEN GELEN OTOMOBİL İLE KENDİ ŞERİDİNDE GİDEN OTOMOBİL KAFA KAFAYA GELDİ. SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ SAYESİNDE FACİADAN DÖNÜLÜRKEN, OLAY ANI ARAÇ KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı
images

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor
images

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı
images

Efeler'de tütün kaçakçılığı çökertildi: makineler, makaronlar ve 380 kilo tütün...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi