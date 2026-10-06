Konya kara yolunda ters yön tehlikesi: dikkati son anda faciayı önledi

Olayın gelişimi:

Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresi yakınlarında, ters yönde seyir halinde olan bir otomobil ile Aksaray istikametine giden SUV tipi araç kafa kafaya geldi. Çarpışma anında, kendi şeridinde ve yolunda ilerleyen sürücünün dikkati ve hızlı refleksi sayesinde daha ağır sonuçlar doğabilecek bir kaza önlendi.

Görüntüler ve sürücünün tepkisi:

Kaza anı, arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ters yönden gelen otomobilin aniden karşı şeride girişi ve iki aracın birbirine doğru yaklaşması yer alıyor; video, sürücünün zamanında müdahalesinin olası bir faciayı engellediğini net şekilde gösteriyor.

Yan etkiler ve dikkat çağrısı:

Olay, ters yönde seyretmenin yol açabileceği riskleri bir kez daha hatırlattı. Yetkililer ve trafik güvenliği uzmanları, özellikle şehirlerarası karayollarında yön işaretlerine uyulması ve ani durumlara karşı dikkatli olunması konusunda sürücüleri uyarıyor. Bu tür görüntüler, sürücü davranışlarının kazaların önlenmesinde kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.

Konya-Aksaray kara yolu üzerindeki benzer vakalarda sürücülerin hız ve dikkat konusunda daha hassas olması gerektiği belirtiliyor; kazanın nedeni ve soruşturmanın ayrıntılarıyla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

KONYA’DA TERS YÖNDEN GELEN OTOMOBİL İLE KENDİ ŞERİDİNDE GİDEN OTOMOBİL KAFA KAFAYA GELDİ. SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ SAYESİNDE FACİADAN DÖNÜLÜRKEN, OLAY ANI ARAÇ KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.