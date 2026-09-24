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Konya Karapınar'da çatıda yürütülen yenileme çalışmasında güvenlik ihmali

Konya'nın Karapınar ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında yürütülen yenileme çalışmasında işçilerin güvenlik önlemi almadan çalıştığı görüntülendi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya Karapınar'da çatıda yürütülen yenileme çalışmasında güvenlik ihmali

Çatıda tehlikeli çalışma görüntüleri:

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir apartmanın çatısında yapılan yenileme çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 4 katlı binanın çatısında güneş panelleri ve kiremitlerin söküldüğü sırada işçilerin belirgin bir düşme önleyici ekipman kullanmadığı görüldü. Çalışma sırasında işçilerin çatı kenarına kadar ilerleyerek koruyucu bariyer veya emniyet halatı olmadan hareket etmesi, görüntülerin en dikkat çeken unsuru oldu.

panellerin aşağıya atılması:

Kayda geçen anlarda sökülen güneş panellerinin çatıdan aşağıya doğru atıldığı izleniyor. Bir işçi, panelin atılmasından önce çatı kenarında eğilerek çevreyi kontrol ediyor ve ardından panelin aşağı bırakılmasına yardımcı oluyor. Bu yöntem, hem çevredeki kişilere hem de panelin düşeceği alana olası hasar riski taşıyor; aynı zamanda çalışanlar için ciddi bir düşme tehlikesi barındırıyor.

kiremit sökümü ve risklerin tekrarı:

Görüntülerde kiremitlerin sökümü de benzer şekilde yapıldı; işçiler çatıda serbestçe hareket ederken kenar bölgelerde herhangi bir koruyucu sistem göze çarpmıyor. Söküm ve nakliye sırasında güvenlik önlemlerinin yeterli olmaması, çalışmanın yapıldığı yüksekliğe göre tehlike düzeyini artırıyor. Çatı kenarında ilerleyen bir çalışanın herhangi bir bariyer olmadan hareket etmesi, olası bir kazada sonuçların ağır olabileceğine işaret ediyor.

Görüntüler, mevcut çalışmanın iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından sorgulanmasına yol açıyor. Hem çalışanların hem de çevrenin güvenliğini sağlamak için düşme önleyici ekipmanların, koruyucu bariyerlerin ve aşağıya malzeme atılması sırasında alınacak ek önlemlerin önemini vurguluyor. Olay görüntüleri, benzer çalışmaların planlanması ve yürütülmesinde daha dikkatli bir denetim ihtiyacını gündeme getiriyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 4 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLEME...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 4 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLEME ÇALIŞMASINDA İŞÇİLERİN, HERHANGİ BİR BELİRGİN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞMASI VE SÖKÜLEN GÜNEŞ PANELLERİNİ ÇATIDAN AŞAĞIYA ATMASI GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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