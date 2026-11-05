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Konya Meram'da tartışma kavgaya dönüştü: iki kişi bacağından vuruldu

Konya Meram'da çıkan kavgada iki kişi tabancayla bacaklarından yaralandı; saldırgan yakalandı, yaralılar Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya Meram'da tartışma kavgaya dönüştü: iki kişi bacağından vuruldu

Konya Meram'da silahlı kavga:

Konya'nın Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Karaman Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen olayda iki kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralananların isimleri M.S.Ş. (26) ve D.Ö. (20) olarak kaydedildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, Karaman Caddesi'ndeki iş yerine gelerek M.S.Ş. ve D.Ö. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; şüpheli beraberindeki tabancayı kullanarak her iki kişiyi de bacağından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN ŞAHISLARIN ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ TABANCAYLA BACAĞINDAN...

KONYA’DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN ŞAHISLARIN ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURULARAK YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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