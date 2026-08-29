Konya ovası'nda su tasarrufuna katkı veren erkenci kırmızı turpun ilk hasadı

Konya ovası'nda erken hasat:

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Konya Ovasında erkenci kırmızı turpun sezonun ilk hasadı yapıldı. Yaklaşık 45-50 gün gibi kısa sürede olgunlaşan çeşidin ilk ürünleri tarladan kadın işçiler tarafından tek tek çıkarılarak, Türkiye genelindeki pazarlara sevk edilmek üzere hazırlanıyor.

Bu erken hasat, üreticilerin su kullanımını azaltan ve kısa sürede gelir sağlayan alternatif sebze üretimine yönelimini de gözler önüne seriyor. Tarlada yürütülen hasat çalışmaları, hem ürün kalitesi hem de verim açısından üreticilerin beklentilerini karşılıyor.

üretimin aşamaları ve tohum çeşitleri:

Turp üreticisi Şükrü Pullu, üretim sürecini şöyle özetliyor: "Bu yılın ilk hasadına yeni başlamış bulunmaktayız. Tarlanın hazırlanmasından ekimine, bakımından hasadına kadar bütün süreç yoğun emek gerektiriyor." Pullu, kullandıkları erkenci tohumların yaklaşık 50 günde hasat verdiğini, ayrıca 60 ve 65 günde olgunlaşan farklı çeşitlerinin de bulunduğunu belirtti.

Üreticiler, erken ekimle sezonu öne çekiyor; turpün hasadı kış aylarındaki don tehlikesi başlayana kadar 3-4 ay boyunca devam ediyor. Bu düzenleme, tarlanın işleniş sürecini planlamada ve ürün akışını yönetmede önemli rol oynuyor.

su tüketimi ve pazar dinamikleri:

Pullu, turpun bazı geleneksel tarım ürünlerine kıyasla daha az su tükettiğini vurguladı: "Turp, diğer bazı tarım ürünlerine göre daha az su tüketiyor ve yaklaşık 45 gün gibi kısa bir sürede yetişerek hasat edilebiliyor." Üretim sahası olarak yaklaşık 250-300 dönümlik alanda ekim yapıldığını aktardı.

Fiyat ve pazara ilişkin bilgilendirmede bulunan Pullu, ürünün tarladan yaklaşık 20 liradan gönderildiğini ve ağırlıklı olarak iç piyasaya çalıştıklarını söyledi. Zaman zaman gelen ihracat talepleriyle yurt dışına da gönderim yapabildiklerini, günlük yaklaşık 50 ton ürün çıkarma kapasitesine sahip olduklarını belirtti. Ancak şu anki sıcak hava koşullarının talepte düşüşe neden olduğunu, serinleme ve okul sezonunun açılmasıyla satışların artmasını beklediklerini ifade etti.

Pullu, ayrıca toprakla bağın devam etmesinin önemine değinerek çiftçiliğin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı: "Çiftçilikte bereket var. Bu işi bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çiftçilik her zaman güzel ve değerli bir meslek..."

Konya Ovası'nda üreticiler, su verimliliği ve hızlı hasat avantajı sunan sebze çeşitlerini artırarak hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN KONYA OVASI'NDA KIRMIZI TURP HASADI BAŞLADI.