Konya teşkilatında kesintisiz sahaya çıkma kararlılığı: gece uyumayacağız, gündüz oturmayacağız

Konya'da Seçim İşleri Başkanlığı istişare toplantısı

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Seçim İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı, teşkilatın seçim hazırlıklarını değerlendirmek üzere gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldı. Görüşmelerde seçim hazırlıkları, saha çalışmaları, sandık güvenliği ve seçmen iletişimi ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

Toplantıda milletvekilleri, belediye başkanları, ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri ile mahalle başkanlarından sandık müşahitlerine kadar teşkilatın farklı kademelerinden isimler hazır bulundu. Konya teşkilatlarının 31 ilçede yürüttüğü çalışmaların koordinasyonu ve saha uygulamalarındaki eksiksizlik vurgulandı.

Her gün seçim bilinci ve saha sürekliliği:

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, çalışmaları günlük rutin olarak sürdürdüklerini belirterek teşkilatın yalnızca sandık dönemine sıkıştırılmış bir çaba sergilemediğini ifade etti. Özgökçen, Konya teşkilatlarının 31 ilçenin tamamında 365 gün, 24 saat esasına göre sahada olduğunu belirtti ve 'Bizim için her gün seçim günüdür, her an milletimizin huzuruna çıkma vaktidir' ifadelerini kullandı.

Toplantıda rehavete yer olmadığı; seçim dönemlerinin her zamankinden daha hassas ve dikkat gerektiren süreçler olduğu üzerine duruldu. Özgökçen, teşkilat mensuplarına yönelik olarak 'Biz her an, yarın seçim olacakmış gibi dipdiri olacağız, hazır olacağız. Rehavete yer yok, "nasıl olsa kazanırız" demeye yer yok' şeklinde uyarılarda bulundu.

Sandık güvenliği ve iletişim önceliği:

Seçim İşleri Başkanlığı rehberliğinde yürütülen sandık güvenliği ve seçmen iletişimi çalışmalarının önemine dikkat çekildi. Özgökçen, sandık güvenliğini ve seçmenle birebir kurulan iletişimi namus meselesi olarak tanımladı ve şu taahhütte bulundu: 'Gece uyumayacağız, gündüz oturmayacağız; sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız.'

Sandık esaslı çalışmaların 'en küçük, en kılcal damarlara kadar' tamamlanacağı ve saha organizasyonlarının önceden netleştirileceği vurgulandı. Toplantı, saha ekiplerinin motivasyonunun artırılması, müşahit ve sandık güvenliği prosedürlerinin hatırlatılması ve seçmen erişim stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesiyle sürdü.

Oturumun sonunda İl Başkanı Fatih Özgökçen, toplantıya katılan ve katkı veren Ali İhsan Yavuz başta olmak üzere katılımcılara teşekkür etti; toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Özgökçen, Konya teşkilatlarının 'bu kutlu davanın kalesi' olmaya ve Türkiye'nin lokomotif rolünü sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SEÇİM İŞLERİ BAŞKANLIĞI İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.