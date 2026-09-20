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Konyaaltı sahilinde sup talihsizliği: anneden son bakış için ağlayan uğurlama

Konyaaltı Sahili'nde sup yaparken suya düşen 22 yaşındaki Efe İsen yaşamını yitirdi; cenazede annesinin gözyaşları ve son bakış isteği yürekleri burktu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konyaaltı sahilinde sup talihsizliği: anneden son bakış için ağlayan uğurlama

Olayın gelişimi:

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaş grubuyla birlikte SUP (Stand Up Paddle) yapmak için sahile gelen 22 yaşındaki Efe İsen, hazırlıkların ardından denize açıldı. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören arkadaşları hızla müdahale ederek İsen'i sudan çıkardı ve kıyıya SUP ile getirdi. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi. İlk müdahalenin ardından genç, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Müdahale ve soruşturmanın seyrine dair bilgiler:

Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan İsen için sahilde ve hastanede yapılan müdahaleler sonuç vermedi. Genç adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri görgü ve soruşturma çalışmalarına devam ediyor; kazanın oluş biçimi ve olası etkenler araştırılıyor.

Cenaze teslimi ve annenin tepkisi:

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından İsen'in cenazesi ailesine teslim edildi. Haberle yıkılan anne, oğlunun yüzünü son kez görebilmek için cenaze aracının önünü keserek büyük bir ızdırap içinde bağırdı. Anne, yakınlarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı sırada, "Ben göreceğim yavrumu, hadi açın kapıyı" diyerek gözyaşı döktü.

Annenin ağır tepkisi, yakınları tarafından kontrol altına alındı ve cenaze tören hazırlıkları için alınan uğurlama kararının ardından 22 yaşındaki gencin cenazesi defnedilmek üzere Kocaeli'ne götürüldü. Olay, bölgedeki su sporları güvenliği ve acil müdahale uygulamalarının yeniden değerlendirilmesine dair tartışmaları da gündeme getirdi.

SUP yaparken boğularak hayatını kaybeden gencin annesinin feryatları yürek sızlattı

SUP yaparken boğularak hayatını kaybeden gencin annesinin feryatları yürek sızlattı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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