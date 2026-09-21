Dolar 48,7992 +0,08%
Euro 56,0071 +0,01%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.875,05 -0,97%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,30 -4,02%
--°

Konyaaltı'nda plastiklere karşı gönüllü seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gönüllüler, Dünya Kıyı Temizliği Günü'nde Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No’lu Plajı'nda plastik ağırlıklı atıkları toplayıp sergiledi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Konyaaltı'nda plastiklere karşı gönüllü seferberliği

Konyaaltı sahilinde kıyı temizliği gerçekleştirildi

Dünya Kıyı Temizliği Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda gönüllü Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No’lu Plajı önünde bir araya geldi. Katılımcılar sahile gelişi güzel bırakılan atıkları tek tek toplayarak hem kıyının görünümünü iyileştirdi hem de toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla topladıkları malzemeleri sahilde sergiledi.

Etkinlik ve katılımcı süreci:

Gönüllüler ve vatandaşlar, kısa sürede bir araya getirdikleri çöpleri türlerine göre ayırdı ve toplama çalışmalarını koordineli biçimde yürüttü. Sahilde sergilenen atıklar, ziyaretçilere ve geçiş yapanlara kıyı kirliliğinin boyutunu gözler önüne sermek için düzenlendi. Etkinlik yerel yönetim ekipleriyle gönüllüler arasındaki iş birliğinin örneklerinden biri olarak kayda geçti.

Atıkların ayrıştırılması ve dönüşüme hazırlanması:

Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Şube Müdürü Fulya Koral, etkinliğin amaçlarına ilişkin bilgi vererek Konyaaltı sahilinde günlük 60 ton atık çıktığını ve bunların çoğunluğunu plastik atıkların oluşturduğunu belirtti. Koral, toplanan materyallerin önce ayrıştırılacağını, ardından geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanlı firmalara teslim edileceğini söyledi ve etkinliğin bireysel ile toplumsal farkındalığı artırmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

DÜNYA KIYI TEMİZLİĞİ GÜNÜ KAPSAMINDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE GÖNÜLLÜLERİN KATILIMIYLA...

DÜNYA KIYI TEMİZLİĞİ GÜNÜ KAPSAMINDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE GÖNÜLLÜLERİN KATILIMIYLA KONYAALTI SAHİLİNDE TEMİZLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor
images

Yüksekova semalarında nadir sirrokümülüs gösterisi
images

Alaplı'da su güvenliği güçleniyor: içme suyu projesi yüzde 60 tamamlandı
images

Tarımdan sofraya pestisit kontrolü: Kırklareli'de saha denetimleri devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yenişehir'de alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü: üç kişi hayatını kaybetti

Vatandaşların müdahalesiyle D-100'de kamyon yangını büyümeden söndürüldü

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı