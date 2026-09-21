Konyaaltı'nda plastiklere karşı gönüllü seferberliği

Konyaaltı sahilinde kıyı temizliği gerçekleştirildi

Dünya Kıyı Temizliği Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda gönüllü Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No’lu Plajı önünde bir araya geldi. Katılımcılar sahile gelişi güzel bırakılan atıkları tek tek toplayarak hem kıyının görünümünü iyileştirdi hem de toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla topladıkları malzemeleri sahilde sergiledi.

Etkinlik ve katılımcı süreci:

Gönüllüler ve vatandaşlar, kısa sürede bir araya getirdikleri çöpleri türlerine göre ayırdı ve toplama çalışmalarını koordineli biçimde yürüttü. Sahilde sergilenen atıklar, ziyaretçilere ve geçiş yapanlara kıyı kirliliğinin boyutunu gözler önüne sermek için düzenlendi. Etkinlik yerel yönetim ekipleriyle gönüllüler arasındaki iş birliğinin örneklerinden biri olarak kayda geçti.

Atıkların ayrıştırılması ve dönüşüme hazırlanması:

Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Şube Müdürü Fulya Koral, etkinliğin amaçlarına ilişkin bilgi vererek Konyaaltı sahilinde günlük 60 ton atık çıktığını ve bunların çoğunluğunu plastik atıkların oluşturduğunu belirtti. Koral, toplanan materyallerin önce ayrıştırılacağını, ardından geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanlı firmalara teslim edileceğini söyledi ve etkinliğin bireysel ile toplumsal farkındalığı artırmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

DÜNYA KIYI TEMİZLİĞİ GÜNÜ KAPSAMINDA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE GÖNÜLLÜLERİN KATILIMIYLA KONYAALTI SAHİLİNDE TEMİZLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.