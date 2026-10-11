Konyaaltı'nda uçuruma yuvarlanan araç 2 kişiyi öldürdü, 4 kişi yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Kaza, saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saklıkent'ten şehir merkezine doğru seyir halinde olan, sürücülüğünü Cemal Oktay (67)'ın yaptığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde virajı alırken kontrolden çıktı.

Aracın bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı, taklalar atarak düştüğü belirtildi. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Bildirimin ardından olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, uçurumda hurdaya dönen araca ulaşmak için çalışma başlattı; AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından araç içindeki yaralıları bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve ismi 'Furkan' olarak açıklanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Cenazeler ve soruşturma:

Bölgedeki sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü Cemal Oktay (67) ile araçta bulunan Şükrü Fidan (62)'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri kazanın nedenini ve tespit edilen görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiriyor.

ANTALYA’NIN KONYAALTI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BARİYERLERİ AŞARAK YAKLAŞIK 50 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI. HURDAYA DÖNEN ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 4 KİŞİ YARALANDI.