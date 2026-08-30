Konya’da 30 ağustos coşkusu: resmi törenler ve öğrenci etkinlikleri öne çıktı

Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri

Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Anıtındaki çelenk koyma töreniyle başladı; burada çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin akışı ve Feritpaşa Caddesi programı:

Atatürk Anıtı’ndaki resmi törenden sonra program, Konya Valiliğinde tebriklerin kabul edilmesiyle sürdü. Günün merkezi etkinliklerinden biri olan Feritpaşa Caddesi’ndeki kutlama programında Vali İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay vatandaşları ve öğrencileri selamladı.

Feritpaşa Caddesi’ndeki etkinlikler selamlama konuşmalarının ardından öğrencilerin şiirleri, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle devam etti. Program, katılımcılara yönelik farklı sunumlar ve gösterilerle halkın ilgisini çekti.

Katılımcılar ve resmi geçitle final:

Kutlamalara Vali İbrahim Akın, Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan, siyasi parti yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün törenleri, Feritpaşa Caddesi’ndeki etkinliklerin ardından düzenlenen resmi geçit ile sona erdi.

KONYA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI.