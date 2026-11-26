Konya'da 70 yaşındaki kadın çeşme önünde bıçaklandı

Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, evinden su doldurmaya çıkan P.G. (70) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay ve ilk müdahale:

Olay sırasında yaşlı kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; hastanın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

soruşturma:

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve kaçış güzergâhının tespit edilmesine odaklandı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve alınan ifadeler soruşturmaya yön verecek.

OLAY YERİ