Konya'da akademik yayıncılık için yeni dönem: KAPS 2026 sona erdi

kapanış ve genel değerlendirme:

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi KAPS 2026, beş günlük yoğun programını "Diyalogdan Eyleme" başlıklı kapanış oturumu ile tamamladı. Zirvenin kapanışında konuşan KAPS Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, etkinliğin özetini ve istatistiklerini katılımcılarla paylaştı.

kaps'ta öne çıkan sayılar ve katılımcılar:

Dr. Kaleci, beş gün boyunca gerçekleştirilen 45 oturumda, 50'den fazla konuşmacının kürsüye çıktığını, küresel yayınevleri ve veri sağlayıcıların da aralarında bulunduğu 39 katılımcı firma ile 4 kamu yayıncısının zirvede temsil edildiğini aktardı. Clarivate (Web of Science), Springer Nature, Taylor & Francis, SAGE, Elsevier, EBSCO, PoolText ve DOAJ gibi kuruluşlar etkinlikte yer aldı.

Veri takip sistemiyle tutulan kayıtlar, 1.800'den fazla tekil yüz yüze katılımcı ile 500'ü aşkın çevrim içi takipçi sayesinde toplamda 2 binin üzerinde katılımcıya ulaşıldığını gösterdi; etkinliğin yaklaşık 190 üniversitede karşılık bulduğu bildirildi.

organizasyon ekibi ve akademik temsil:

KAPS 2026'nın arkasında yaklaşık 400 kişilik bir ekip olduğu vurgulandı: 244 görevli personel ile 129 gönüllü öğrenci etkinliğin yürütülmesinde görev aldı. Zirve kapsamında 44 üniversitenin bilimsel yayınlar koordinatörlüğü ve yayınevi yöneticileri, 23 üniversitenin rektör yardımcısı veya üst yöneticisi ile 164 dergi editörü bir araya geldi.

zirvenin doğuşu, hedefleri ve deklarasyon:

NEÜ Rektör Yardımcısı ve KAPS Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Birekul, zirvenin sadece beş günlük bir etkinlik olmadığını, arka planda iki yıllık bir hazırlık sürecinin bulunduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Birekul, 2019'da kurulan NEÜ Yayınevi'nin üniversite içi bir birim olmanın ötesinde olduğunu; yayımlanan kitapların yüzde 91'inin Türkiye genelindeki akademisyenlere ait olduğunu belirtti.

Birekul, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun projeye verdiği desteğin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Şule Yıldız Aygün'ün cesaretlendirici tutumunun KAPS'ın oluşumunda belirleyici olduğunu ifade etti. Amaçlarının akademik yayıncılıktaki dağınık yapıyı sonlandırarak akademisyenler ve profesyonellerin buluştuğu paylaşımcı bir ortam oluşturmak olduğunu anlattı.

konya bildirgesi ve gelecek planları:

Zirve, kurumsallaşma, editoryal kalite, küresel görünürlük, sorumlu yapay zeka, açık bilim ve kalıcı iş birliği ilkelerini içeren Konya Bildirgesi'nin duyurulması ile sona erdi. Prof. Dr. Birekul, sosyolog Pierre Bourdieu'nün 'nesneleşmiş kültürel sermaye' kavramına atıfta bulunarak, KAPS'tan muradın Türkiye'ye ait kalıcı bir kültürel sermaye oluşturmak olduğunu vurguladı.

Zirvenin hedefi, dünyadaki köklü ve uluslararası yayın fuarlarının yer almayı arzuladığı bir marka haline gelmek; bunun adımı olarak KAPS 2027'nin hazırlıklarına bir an önce başlanacağı duyuruldu. Kapanışta emeği geçen tüm ekiplere teşekkür edilerek, Konya'da yakalanan ivmenin sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi hedefi yeniden teyit edildi.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ) EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN, TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN KONYA AKADEMİK YAYINCILIK ZİRVESİ (KAPS 2026), 5 GÜN SÜREN YOĞUN MARATONUN ARDINDAN "DİYALOGDAN EYLEME" BAŞLIKLI KAPANIŞ OTURUMUYLA TAMAMLANDI.