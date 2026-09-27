Konya'da antioksidan zengini aronya bahçelerinde hasat başladı

Hasat yöntemi ve üretimin doğallığı:

Konya’da alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen aronya meyvelerinde bu yıl hasat dönemi başladı. Olgunlaşan salkımlar, tarlada çalışan işçiler tarafından tek tek elle toplanıyor. Tahıl üretiminin yaygın olduğu bölgede farklı bir üretim modeli oluşturan üretici Tahsin Tosun, bahçesinde yoğun bir hasat mesaisine başladığını belirtiyor.

Depolama, satış ve üretici uygulamaları:

Küçük taneli aronyalar, olgunluk durumlarına göre seçilerek ayıklanıyor ve tüketim veya değerlendirme için hazırlanıyor. Üretici Tosun, aronya meyvesinin derin dondurucuda bir yıl süreyle muhafaza edilebildiğini ve Türkiye’nin her yerine gönderimini sağladıklarını aktarıyor. Bu sezon da kilogram fiyatını 250 lira olarak belirlediklerini söylüyor.

Tosun ayrıca, üretimde hiçbir şekilde kimyevi gübre ve kimyasal tarımsal ilaç kullanmadıklarını; organomineral adı altında pazarlanan ürünleri de tercih etmediklerini vurguluyor. Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünleri, tüketicilere temiz ve sağlıklı biçimde ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

Aronyanın iddia edilen sağlık yararları:

Aronya, Kuzey Amerika kökenli olup son yıllarda Türkiye’de yetiştiriciliği yaygınlaşan bir tür. Üretici ve araştırmalar, meyvenin yüksek antioksidan içeriği nedeniyle anti diyabet ve anti kanser özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor. Tosun, günlük 30-35 gram taze aronya tüketiminin günlük antioksidan ihtiyacına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Tarlada çalışan vatandaşlar ise aronya toplamanın aile ekonomisine katkı sağladığını ve bölgedeki üretime hareket getirdiğini söylüyor.

Konya'da aronyalar tek tek toplanıyor