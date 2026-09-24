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Konya'da atom çorbası mevsim geçişinin vazgeçilmezi oldu

Konya'da bir çorbacının 'atom' çorbası kelle, ayak, yanak ve beyinle hazırlanıyor; müşteriler grip belirtilerinde kolajen ve özel sos için tercih ediyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Konya'da atom çorbası mevsim geçişinin vazgeçilmezi oldu

mevsimsel talep ve müşterilerin tercih nedenleri:

Sonbaharın serin havalarıyla birlikte sıcak çorbalara talep artarken, Konya'da bir çorbacının sunduğu atom çorbası öne çıktı. İşinin başındaki Ramazan Bademci, müşterilerinin özellikle halsizlik, öksürük veya ilk grip belirtilerinde atomu tercih ettiğini belirtiyor. Bademci, müşterilerin sıkça 'Ağabey, senin atomundan acil bize yap, hastalanmaya başlıyorum' diyerek kendilerine yöneldiğini aktarıyor.

Atomun temelini kelle paça oluşturuyor; çorbada kelle ve ayak etinin yanı sıra, özel olarak ayrılan yanak eti ve beyin de kullanılıyor. Bademci, ocakta uzun süre kaynatarak malzemelerin birbirine geçtiğini ve ortaya farklı bir lezzet çıktığını söylüyor. Sunulan çorbanın, içindeki malzemeler ve özel sos sayesinde boğazdaki rahatsızlığı hafiflettiği ve soğuk algınlığı döneminde rahatlama sağladığı ifade ediliyor.

hazırlık, hijyen ve servis detayları:

Hazırlık sürecinde hijyene özel önem verildiğini vurgulayan Bademci, sakatatın geldikten sonra titizlikle işlendiğini aktarıyor. Kelle paçanın kıl sorunu bulunduğu için parçalar dört kere yıkanıp ütüleniyor; ardından pişirilmeye bırakılıyor. Bu uygulamalar sayesinde, işletme yetkilisi hijyenle ilgili bir sorun kalmadığını belirtiyor.

Bademci, atomda kullanılan biberin doğal olduğunu ve mideye rahatsızlık vermediğini söylüyor. Vücut ısısını 3-4 dakika içinde yükseltmeye başladığını, acıyı seven müşteriler için biberi biraz daha yoğun kullandıklarını ekliyor. Ayrıca çorbanın içine katılan kolajenin de kısa sürede etkisini göstermesi amaçlanıyor; bu da müşterilerin rahatlama hissini güçlendiriyor.

İşletme, mutfağını müşterilere açık tutuyor; gelenlerin hazırlık süreçini görüp sorularını sorabildiğini belirtiyor. Bademci, daha önce kelle paça denememiş genç müşterilerin ikram sonrasında bu lezzete bağlandığını, artık çok az kişinin bu çorbayı denemediğini söylüyor. Mevsim geçişlerinde artan talep, atom çorbasını bölgedeki kış menülerinin vazgeçilmezlerinden biri haline getiriyor.

MEVSİM GEÇİŞLERİYLE BİRLİKTE SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAMASI, VATANDAŞLARIN KIŞ...

MEVSİM GEÇİŞLERİYLE BİRLİKTE SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAMASI, VATANDAŞLARIN KIŞ AYLARINDA TÜKETTİĞİ SICAK ÇORBALARA İLGİYİ ARTIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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