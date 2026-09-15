Konya'da bilgi ağları örülüyor: KAPS 2026 akademik yayıncılığa ivme kazandırıyor

KAPS 2026 kapılarını açtı:

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen KAPS 2026, akademik dünyayı, ulusal ve uluslararası yayınevlerini Konya'da bir araya getirdi. NEÜ Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, rektör yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, dekanlar, yayınevi temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, KAPS'ı uluslararası ölçekte yaşayan, üreten ve bağ kuran bir iş birliği merkezi olarak tasarladıklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Bilginin hakemli süreçlerden geçmesi, nitelikli mecralarla hafızaya kazınması, güçlü altyapılarla tüm insanlığın erişimine sunulması ve evrensel bir etki oluşturması en büyük sorumluluğumuzdur. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bu sorumluluğu tam merkezimize alıyor, bilgi üretme kapasitemizi yayıncılığın evrensel standartlarıyla buluşturuyoruz.'

Programın kapsamı ve oturumlar:

Zorlu, KAPS 2026'nın 15-19 Eylül tarihleri arasında düzenlendiğini, üniversitenin Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesinde kurulan altı farklı salonda yaklaşık 140 içerik oturumu ile beş gün sürecek yoğun bir program sunduklarını söyledi. Paneller, uzmanlık oturumları, Publishing Lab çalışmaları, editör buluşmaları ve planlı B2B görüşmeleri programın temel bileşenleri arasında yer alıyor. Zorlu, Publishing Lab oturumlarında katılımcıların yayıncılığın mutfağında birebir çalışacağını; B2B görüşmelerinin ise üniversiteler, yayınevleri ve teknoloji şirketleri arasında yeni projelerin temellerini atacağını kaydetti.

Organizasyonu klasik tek taraflı kongre kalıplarının ötesine taşıdıklarını belirten Zorlu, zirvenin başarısını kurulacak somut iş birlikleri ve üretilecek çözümlerle ölçeceklerini ifade etti. Ayrıca zirve sonunda ilan edilecek Konya Bildirgesinin sürecin sürekliliğine yönelik önemli bir referans oluşturacağı duyuruldu.

Uluslararası iş birlikleri ve hedefler:

Rektör Zorlu'nun paylaştığı bilgiye göre KAPS 2026'da 26 farklı öncü kurum ve küresel firma yer alıyor. Listeye Clarivate, EBSCO Information Services, Elsevier, Springer Nature, Sage, Taylor & Francis ve Pooltext gibi uluslararası aktörler ile ülke içindeki yayıncılık, veri tabanı ve teknoloji kuruluşları ile kamu kurumları dahil oldu. Etkinlikte yer alan kamu kurumu iş birlikleri arasında Yükseköğretim Kurulu, TÜBİTAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da KAPS 2026'ya katkı verenleri tebrik ederek son 4-5 yılda Türkiye'de akademik yayıncılığın gelişmesi ve uluslararasılaşması için önemli adımlar atıldığını, NEÜ'nün bu süreçte öncü rol üstlendiğini vurguladı. Beyoğlu, bilimsel yayının yalnızca basılmasının yeterli olmadığını; profesyonelleşme, kurumsallaşma ve kültürel-sci ağlara katılım yollarının açılmasının gerektiğine dikkat çekti.

Ziyaretler ve sonraki günler:

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerinin katılımıyla KAPS 2026'nın resmi açılış kurdelesi kesildi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Törenin ardından protokol heyeti ve katılımcılar, zirve kapsamında açılan ulusal ve uluslararası yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zirve, gün boyu süren oturumlarla devam etti ve 19 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini paneller, çalıştaylar ve stand etkinlikleriyle ağırlamaya devam edecek.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (NEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. CEM ZORLU, KAPS’I; ULUSLARARASI ÖLÇEKTE YAŞAYAN, ÜRETEN VE BAĞ KURAN BİR İŞ BİRLİĞİ MERKEZİ OLARAK TASARLADIKLARINI SÖYLEDİ.