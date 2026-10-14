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Konya'da birinci kattaki yangın mahallede panik yarattı, evde maddi hasar oluştu

Konya Karatay Nakipoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; dumandan etkilenen olmazken maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da birinci kattaki yangın mahallede panik yarattı, evde maddi hasar oluştu

olay ve müdahale:

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sultan Veled Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binada, birinci katta çıkan yangın mahallede panik yarattı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

durum ve hasar:

Yangın sırasında çevrede korku yaşanmasına rağmen, ekiplerin müdahalesiyle dumandan etkilenen olmadığı ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Ancak yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı; soruşturmanın yangının çıkış nedenini aydınlatması bekleniyor.

Konya&#039;da apartmanın birinci katında çıkan yangın korkuttu

Konya'da apartmanın birinci katında çıkan yangın korkuttu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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