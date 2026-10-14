Konya'da birinci kattaki yangın mahallede panik yarattı, evde maddi hasar oluştu

olay ve müdahale:

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sultan Veled Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binada, birinci katta çıkan yangın mahallede panik yarattı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

durum ve hasar:

Yangın sırasında çevrede korku yaşanmasına rağmen, ekiplerin müdahalesiyle dumandan etkilenen olmadığı ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Ancak yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı; soruşturmanın yangının çıkış nedenini aydınlatması bekleniyor.

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