Konya'da Çatalhüyük mahallesinde operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Konya'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Meram ve Karatay ilçelerine bağlı Çatalhüyük Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
operasyon ve arama işlemleri:
Adreste yapılan arama sonucunda polis tarafından 6 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Müdahaleyi gerçekleştiren ekiplerin çalışma usulleri ve aramanın detayları yerinde yürütüldü.
şüpheli ve başlatılan işlemler:
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Konuyla ilgili işlemler polis birimleri tarafından gerçekleştirildi ve yasal sürece uygun adımlar atıldı.
KONYA’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA 6 ADET RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.
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