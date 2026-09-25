Konya'da çatıda çıkan alevler çatı güvenliğini yeniden gündeme taşıdı

Konya'da çatıda çıkan alevler

Konya'da bir binanın çatısının alev aldığı bildirildi. Olayın görüntüleri ve haber akışı gündeme yansırken, resmi açıklama ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

çatılarda yangın riskinin başlıca nedenleri:

Çatı yangınları genellikle eski veya hatalı elektrik tesisatı, bakım yapılmamış bacalar, izolasyon hataları ve yanıcı malzemelerin çatıda veya çatı yakınında depolanması gibi etkenlerle tetiklenir. Mevsimsel koşullar ve yapısal ihmaller riskleri artırabilir.

korunma ve müdahale önerileri:

Çatı ve çatı boşluklarının düzenli kontrolü, bacaların temizlenmesi ve elektrik sistemlerinin periyodik bakımı önleyici adımlar arasındadır. Ayrıca yanıcı malzemelerin uzak tutulması, duman detektörleri ve acil tahliye planlarının hazırlanması can güvenliğini artırır. Böyle olaylar, yapıların yangın güvenliği ve bakım planlarının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Konya'da binanın çatısı alev alev yandı